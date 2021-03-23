جامعة الجوف تنظم ندوة "وقفات مع بيان هيئة كبار العلماء"

نظمت جامعة الجوف ممثلة بوحدة التوعية الفكرية برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف، ندوة علمية افتراضية بعنوان "وقفات مع بيان هيئة كبار العلماء والتحذير من جماعة الإخوان الإرهابية" أمس الثلاثاء ، وذلك ضمن جهود الجامعة في ترسيخ قيم الوسطية والاعتدال، بين منسوبيها وطلابها، لتبيين خطر هذه الجماعة على أمن الوطن واستقراره.

ورحب رئيس الجامعة الدكتور محمد بن عبدالله الشايع خلال افتتاحه للندوة بالحضور ، معربا عن شكره لسمو أمير المنطقة على رعايته لهذه الندوة إيماناً بأهمية التحذير من التطرف والفرقة، والحذر من جماعة الإخوان المسلمين.

وأكد الدكتور الشايع على جمع الكلمة وتوحيد الصف، ونبذ العنف والتطرف، والحفاظ على أمن واستقرار ورخاء الوطن، موضحا أن الجامعة اتخذت العديد من الإجراءات، لمراجعة المقررات والمراجع العلمية، والتأكد من خلوها من أي مصدر فكري للجماعة الإرهابية، كما أن الجامعة أنشأت وحدة متخصصة للبحث العلمي لمحاربة الفكر المنحرف، مما يؤكد على دور الجامعة في الحفاظ على المجتمع .

وتناولت الندوة في المحور الأول منها " الحث على الاجتماع والسمع والطاعة لولاة الأمر، وأساليب جماعة الإخوان في هدم هذا الأصل " ، فيما تناول المحور الثاني " التحذير من فكر وخطر جماعة الإخوان الإرهابية" .

وناقش المحور الثالث " مكانة العلماء الراسخين، ووسائل جماعة الإخوان الإرهابية في نقض وتقليل هذه المكانة "، ثم فتح باب النقاش والاستماع لمداخلات واستفسارات الحضور.

يذكر أنَّ الندوة تستمر ليومين، سيتحدث فيها عدد من المتخصصين في الشؤون الفكرية عن أهمية الأمن الفكري وسبل تحقيقه، مع ذكر الضوابط الشرعية لموقف المسلم من الفتن.