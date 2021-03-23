بيت الرزاز.. الإهمال يضرب القسم الغربي الذي ينتظر الترميم منذ أعوام (صور حصرية)

يُعد بيت الرزاز الواقع في شارع باب الوزير أحد نوار الآثار الإسلامية في مصر، ويعود جزء من البيت إلى عصر السلطان المملوكي قايتباي، وفي أوائل القرن التاسع عشر، تم التوسع في البيت حتى وصل إلى 190 غرفة وصحنين كبيرين أحدهما شرقي والأخر غربي، والبيت في حي الدرب الأحمر، يطل على شارعين الأول باب الوزير من الشرق، والثاني سوق السلاح من الشمال، وتصل مساحته إلى 3400 م2.





والجزء الغربي من البيت في حاجة ماسة للترميم، والتقطت كاميرا بوابة الفجر عدد من الصور البيت من الداخل حيث رصدت حالة التدهور والإهمال الشديدين الذين اصابا هذا الجانب منه.





والبيت ينقسم لقسمين، الأول القسم الشرقي الصغير ويُعرف بمنزل السلطان قايتباي، والقسم الغربي الكبير يعود إلى القرن الثامن عشر وقام بتشييده الأمير أحمد كتخدا الرزاز عام 1778 وجدد القسم الشرقي.





والقسم الشرقي طُرحت فكرة ترميمه في أوائل عام 1996، بالتعاون بين المجلس الأعلى للآثار والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، حيث كان نصيب بيت الرزاز مبلغ مليونين ونصف جنيه، فتم تنفيذ مشروع ترميم القسم الشرقي الأقدم فقط من الأثر بسبب الميزانية المحدودة وذلك بدايةً من عام 2003، وحتى تسليمه للمجلس الأعلى للآثار في عام 2007، أما القسم الغربي فقد أدرجته وزارة الثقافة ضمن خطة ترميم معالم القاهرة.





خلفية تاريخية

وسمي البيت على اسم أحمد كتخدا عزبان الرزاز المتوفى عام 1833، وهو ابن مصطفى كتخدا الرزاز، ابن خليل أغا الرزاز، وخليل وتركي الجنس وهو مؤسس الرزازية، ظهر في عهد رضوان بك شوربجي الرزاز حاكم مصر وقت السلطان محمد الرابع.





يُطلق لقبا كتخدا العزبان على أمراء الجيش العثماني الذين أجبروا على أن لا يتزوجوا خلال فترة الخدمة وكانت مهمتهم هي حماية سكن الوالي بالقلعة، ولقرب خليل كتخدا العزبان من الوالي منحه إدارة حرفة الرزازة وهى المسئولة عن جمع محصول الأرز في مصر ومن هنا جاء لقب "الرزاز".



