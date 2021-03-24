لماذا نعت الأطباء عصام العريان ولم تنعي نوال السعداوي؟.. أمين النقابة يرد

قال الدكتور أسامة عبد الحي، ـأمين عام نقابة الأطباء، إن النقابة أخذت قرار بعد نعي عصام العريان بأن لا يتم نعى إلا شهداء كورونا أو الذين لهم إسهامات في المجال الطبي.





وأضاف عبد الحي، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، الثلاثاء، أن إسهامات الدكتورة نوال السعداوي كانت في مجال الثقافة والأدب، لافتًا إلى أن معركتها ضد ختان الإناث تعتبر إنجاز، ولكنه لا يصنف إنجاز طبي أو اكتشاف علمي.





وأوضح أنه في عام حكم تنظيم الإخوان كان هناك قوافل تمر بالمحافظات لعمل ختان مجاني، وهي عادة اجتماعية ضارة جدا بجسد الفتاة.





وتابع: موقفي الشخصي غير موقف النقابة، والنقابة أدركت أنه كان خطأ شديد نعى عصام العريان لأنه موقف سياسي، وكان هناك انقسام شديد، ومعظم الزملاء الذين صوتوا لصالح نعيه أدركوا خطأهم، ولا نريد أن يكون الانقسام في النقابة على قضايا سياسية أو ثقافية.



