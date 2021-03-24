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استشاري تغذية: ملابس الصيف تجبر الأشخاص على الالتزام بنقص الوزن

الأربعاء 24/مارس/2021 - 07:24 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
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قال الدكتور عماد فهمي، استشاري التغذية العلاجية، إن السموم التي تخرج من الجسم تزيد من كفاءة الكبد والكلى، مما يساهم في زيادة حرق الدهون.

وأضاف فهمي، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، الثلاثاء، أن الجسم يقوم بتخزين املاح وسوائل خلال فصل الشتاء، ويقوم بتحويلها لدهون، وارتفاع نسبة الكوليسترول مما يتسبب في زيادة الوزن.

وأوضح استشاري التغذية العلاجية، أن ملابس الصيف تجبر الأشخاص على الالتزام بنقص الوزن.

وقدم نصائح للمواطنين لنقص الوزن، منها النية، والمشي يحسن الحالة المزاجية، والالتزام بقائمة ممنوعات الطعام، وشرب المياه بكثرة، والالتزام بمواعيد النوم، وإتباع نظام صحي، منوها بأن الدايت هو تغيير ثقافة.

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