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أسعار الذهب اليوم الأربعاء 24-3-2021.. المعدن الأصفر يواصل التراجع

الأربعاء 24/مارس/2021 - 12:00 ص
بوابة الفجر
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تراجعت أسعار الذهب في الاسواق المحلية في بداية التعاملات اليوم  الأربعاء 24-3-2021، وسط تذبذبات سعرية يتعرض لها المعدن الأصفر بين الارتفاعات والهبوط.

أسعار الذهب في مصر اليوم :

سعر الذهب عيار 24 يسجل 874.25 جنيهًا

سعر الذهب عيار 21 يسجل 765جنيهًا

سعر الذهب عيار 18 يسجل 655.75 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب يسجل 6120 جنيهًا


أسعار الذهب العالمية

تراجعت أسعار الذهب عالمياً بحوالي 13 دولاراً عند تسوية تعاملات اليوم الثلاثاء، مع قوة العملة الأمريكية.

وأدى ارتفاع الدولار لأعلى مستوى في 4 أشهر إلى تقليل جاذبية الذهب، كونه يجعل المعدن الأصفر أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وخلال شهادته أمام مجلس النواب الأمريكي، قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي إن الاقتصاد استعاد قوته، لكنه لا يزال بعيداً عن التعافي الكامل.

وفي بيانات اقتصادية، تراجع مبيعات المنازل الأمريكية الجديدة بأكثر من التوقعات خلال فبراير.

وعند التسوية، تراجع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم يونيو بنحو 0.8 بالمائة، ما يعادل 13 دولاراً، إلى مستوى 1725.10 دولار للأوقية.

وبحلول الساعة 5:40 مساءً بتوقيت جرينتش، هبط سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.8 بالمائة إلى 1725.40 دولار للأوقية.

وخلال نفس الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.6 بالمائة إلى مستوى 92.26، وهو الأعلى منذ نوفمبر.

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