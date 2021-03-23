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أنجى على تستضيف الفنان محسن محى الدين الخميس فى اسرار النجوم

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 11:54 م
بوابة الفجر
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تستضيف الإعلانية انجى على يوم الخميس فى برنامج اسرار النجوم على راديو ومحطه نجوم FM 100.6 الفنان محسن محى الدين ويتحدث عن اهم اعماله عبر تاريخه الحافل بالنجاح ومن اعماله عالم عيال عيال (مع رشدي أباظة، سميرة أحمد).من أجل الحياة.أفواه وأرانب (مع فاتن حمامة، محمود ياسين).شفاه لاتعرف الكذب. الاحلة.إسكندرية... ليه؟.حدوتة مصرية. ليلة القبض على فاطمة (مع فاتن حمامة). وداعاً بونابارت. المذنبون الأبرياء. إلا أمي. اليوم السادس (فيلم).


اللعب مع الشياطين - 1991. شباب على كف عفريت - 1990 (مع [نسرين] وأخرجه بنفسه). الأبالسة - 1980 بث مباشر - 2018 صاحب المقام - 2020  قمر هادى مع الفنان هانى سلامه ومسلسل فرق توقيت مع الفنان تامر حسنى مسلسل النهايه مع الفنان يوسف الشريف العام الماضي كما تألق بمسرحيه سك على بناتك مع الفنان الكبير فؤاد المهندس والفنانة شريهان واحمد راتب وسناء يونس ومحمد ابوالمحسن

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