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أستاذ المناخ: فصل الشتاء انتهى فلكيًا وليس مناخيًا.. وهذا تفسير أسباب العاصفة الترابية

الأربعاء 24/مارس/2021 - 04:50 ص
أرشيفية
أرشيفية
شيماء حسن
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فسر علي قطب، أستاذ المناخ بجامعة الزقازيق، أسباب العاصفة الترابية التي ضربت أغلب محافظات الجمهورية بداية من الاثنين وحتى الأربعاء.

وقال "قطب" في اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": " الدولة تتعرض لرياح خماسينية وعواصف وأتربة مع نشاط ملحوظ لسرعة الرياح نتيجة تأثرها بمنخفض صحراوي".

وأشار إلى أنه خلال اليومين الماضيين كان هناك ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة اقتربت من 35 درجة ووصلت إلى 40 في بعض محافظات الصعيد، موضحًا أن هناك انخفاض ملحوظ حاليًا في درجات الحرارة وصلت إلى 18 درجة مئوية.

وأوضح أن هناك انخفاض كبير في درجات الحرارة بدءً من الأربعاء ولذلك نحذر من تخفيف الملابس مع توقعات بسقوط أمطار خفيفة، لافتًا على أنه من الوارد أن ترتفع درجات الحرارة وتعرض البلاد إلى ست موجات من الرياح الخماسينية خلال فصل الربيع.

وتابع "مازلنا مناخيًا في فصل الشتاء والشهر انتهى فلكيًا فقط، ولكن لن ينتهي مناخيًا قبل شهر أبريل، وستشهد البلاد خلال الأيام المقبلة انخفاض كبير في درجات الحرارة وعودة الإحساس بالأجواء الشتوية.

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