الأرصاد تحذر: نهاية الموجة الحارة وطقس شديد البرودة بداية من الغد

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس بارد يضرب شمالي البلاد غدا الأربعاء، ويكون شديد البرودة جنوبا.





أضافت شاكر، خلال مداخلة هاتفية أجراها مع الدكتور معتز عبد الفتاح مقدم برنامج "تحت الشمس" عبر فضائية "الشمس"، أن اليوم الثلاثاء هو نهاية حالة التقلبات الجوية التي نعيشها من يوم السبت.



