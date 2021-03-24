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الأرصاد تحذر: نهاية الموجة الحارة وطقس شديد البرودة بداية من الغد

الأربعاء 24/مارس/2021 - 12:52 ص
أرشيفية
أرشيفية
كساب أحمد
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قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس بارد يضرب شمالي البلاد غدا الأربعاء، ويكون شديد البرودة جنوبا.

أضافت شاكر، خلال مداخلة هاتفية أجراها مع الدكتور معتز عبد الفتاح مقدم برنامج "تحت الشمس" عبر فضائية "الشمس"، أن اليوم الثلاثاء هو نهاية حالة التقلبات الجوية التي نعيشها من يوم السبت.

تابعت: "الموجة الحارة بدأت مع قدوم فصل الربيع، ومن الغد تغير شديد في الجو، ونشهد انخفاضا من 8 – 10 درجات حرارة، سنعود للبرودة مجددا وخاصة في الصباح الباكر، ونشاط الرياح مستمر ومصحوب ببعض الأتربة مع فرص سقوط أمطار على الوجه البحري".

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