الصحة تكشف حقيقة تلقي لقاح فيروس كورونا مقابل مبلغ مالي

كشف محمد عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائي بوزارة الصحة، حقيقة ما تردد بشأن تلقي لقاح فيروس كورونا مقابل مبلغ مالي.





وقال "عبد الفتاح" في اتصال هاتفي مع الإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" إن حتى الآن لا يوجد رسوم لتلقي اللقاح والتطعيم باللقاح مجاني لمن لهم الأولوية.





وأشار إلى أن هناك 33 مركزًا بالقاهرة لتلقي اللقاح تم افتتاحه ومحافظة الجيزة بها 24 مركزًا بالإضافة إلى باقي المحافظات، مستطردًا "كل المطلوب من المواطنين أن يتوجه إلى اسم المركز بمجرد ورود الرسائل التأكيدية لتلقي اللقاح".



