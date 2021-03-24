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تركي آل الشيخ ينشر صورته برفقة الشيخ زايد بن حمدان

الأربعاء 24/مارس/2021 - 12:13 ص
بوابة الفجر
نور طلعت
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نشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية صورة تجمعه بالشيخ زايد بن حمدان عبر حسابه الرسمي بـ"تويتر".

وعلق تركي، على الصورة قائلا:" اتشرف دائماً بلقاء الابطال والفرسان والشجعان، اليوم التقيت بأخي الغالي الشيخ زايد بن حمدان، الذي أسعد دائماً برؤيته، من الاشخاص الذين يضعون تفكيري في حالة تركيز وكأني لألعب شطرنج معاه.. باختصار إذا شفته اكون سعيد والله يحفظه لبلده ولقيادته وأهله ولأخوه تركي".

جدير بالذكر أن المستشار تركي آل الشيخ، قرر اعتزال الشعر، مؤكدًا أن ما كتبه سيبقي ذكرى وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل التديونات القصيرة "تويتر".

حيث كتب تركي آل الشيخ في تدوينتة قائلا: "قررت قرار من اليوم ساعتزل الشعر.. ويبقي كل ما كتبت ذكري”.



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