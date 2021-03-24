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أول تعليق لفتاة المنصورة بعد الطعن على براءة المتهم: عايزة شهادة ميلاد لبنتي

الأربعاء 24/مارس/2021 - 07:53 ص
أمل عبدالحميد
أمل عبدالحميد
كساب أحمد
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أكدت أمل عبد الحميد، صاحبة قضية المنصورة، أن النائب العام طعن على براءة مختطفها وتعرضها للإغتصاب، وسيتم النظر في القضية مرة أخرى، قائلة " لا اريد إلا الحق، وإصدار شهادة ميلاد لطفلتى واكدت أنها تحاول خلال 3 سنوات لإثبات الطفلة.

وأضافت "عبد الحميد"، خلال مداخلة مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه جهزت أوراق جديدة وسيتم تقديمها للمحكمة، مشيرة إلى أنها الآن أكثر اطمئنان بخصوص القضية، متابعًا: "مرتكب الجريمة لا يريد أن يقدم أي حقوق للطفلة.. بنتي أهم حاجة عندي ومش عارفة اتجوز ولا أكمل دراستي".

ووجهت الشكر للبرنامج لتعاطفهم معها في قضيتها ومساعدة المحامية نهاد أبو القمصان لها في الوصول لحقها، وتوجهت بالتحية للنائب العام للنظر في القضية مرة أخرى بعد أن تم انتهاء التحقيق بها.

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