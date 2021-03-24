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هاني مهنا: هذه حقيقة استمرار أحمد خالد صالح في تصوير أحد أعماله رغم إصابته بكورونا

الأربعاء 24/مارس/2021 - 12:33 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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علق الموسيقار هاني مهنا، على شائعة تصريحه باستكمال زوج ابنته الفنان أحمد خالد صالح تصوير أحد أعماله رغم إصابته بفيروس كورونا.

وقال مهنا خلال مداخلة ببرنامج حديث القاهرة "لا أعرف ظروف عمله.. ولكن إحدى الصحفيات سألتني عن حالة هنادي مهنا وأحمد خالد صالح، قولت لها ممكن يكون بيصور.. فشالت ممكن وقالت أنه بيصور".

وأكد مهنا أن الفنان أحمد خالد صالح فور علمه بإصابته بكورونا اعتذر عن استكمال التصوير، إلا أنه تم نشر خبر نزوله التصوير بالخطأ، مشيراً إلى أنه لا يُعقل أن ينزل شخص للشارع مُصابا بكورونا".

يذكر أن بعض المواقع الإخبارية تداولت تصريحا عن الموسيقار هاني مهنا والد الفنانة هنادي مهنا، بأن زوج ابنته أحمد خالد صالح يواصل تصوير أحد أعماله رغم إصابته بفيروس كورونا المستجد.

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