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"الطب الوقائي": الاتفاق مع شركة سينوفاك لتصنيع اللقاح في مصر

الأربعاء 24/مارس/2021 - 06:23 ص
أرشيفية
أرشيفية
شيماء حسن
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قال محمد عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائي بوزارة الصحة، إنه تم الاتفاق مع شركة سينوفاك لتصنيع اللقاح في مصانع شركة فاكسيرا للأمصال واللقاحات في مصر.

وأضاف "عبدالفتاح" في اتصال هاتفي مع الإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" أن هناك استكمال لسعي الدولة المصرية للقيام بكافة الإجراءات المتعلقة ببدء تصنيع اللقاحات في مصر وتوفير حصة آمنة لمصر وللدول الأفريقية والعربية.

وأشار إلى أن الموقع الالكتروني للقاح كورونا يقوم بتحديد الأولوية بدون أي تدخل بشري، موضحًا أن كل من سجل على الموقع الالكتروني سيكون لهم أولوية لتلقي اللقاخ خلال أسبوع.

وأكد رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائي بوزارة الصحة، أن الأطفال ليسوا من الفئات المستهدفة باللقاح، لافتًا إلى أنهم ينقلون العدوى ولا تظهر عليهم الأعراض.

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