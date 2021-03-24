أبو العينين يساند لاعبى كليوباترا قبل مواجهة الإسماعيلي





عقد طارق أبو العينين نائب رئيس مجلس إدارة نادي سيراميكا كليوباترا، والمشرف العام على قطاع الكرة بالنادي، جلسة خاصة مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، على هامش مران اليوم.





وتحدث طارق أبو العينين مع اللاعبين حول أهمية المرحلة المقبلة من الدوري، مطالبا بضرورة التحلي بالشخصية القوية، التي كان لها اليد العليا في النتائج الإيجابية لفريق سيراميكا كليوباترا في بداية الدوري.





أبو العينين انتقل للحديث عن مباراة الإسماعيلي المقبلة، في مسابقة الدوري الممتاز، وشدد على مدى أهميتها وصعوبتها، مؤكدا أن اللعب بهدوء وثبات، مع القتال داخل الملعب، سوف يحقق النقاط الثلاث باللقاء، رغم قوة الدراويش وجهازه الفني الجديد.





وأشار المشرف العام على الكرة في حديثه مع اللاعبين، إلى أن النادي يتمتع باستقرار كبير، معربا عن ثقة النادي الشديدة في المجموعة الحالية التي تدافع عن اسم الفريق، مطالبا الجميع أن يكونوا على قدر المسئولية الملقاة على عاتقهم.





سيراميكا كليوباترا يستعد لمواجهة الاسماعيلي في الثالث من ابريل المقبل، على ملعب الدراويش، ضمن مباريات الجولة السابعة عشر والأخيرة في الدور الأول من مسابقة الدوري الممتاز.



