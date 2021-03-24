Advertisements

أبو العينين يساند لاعبى كليوباترا قبل مواجهة الإسماعيلي

الأربعاء 24/مارس/2021 - 12:18 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
Advertisements

عقد طارق أبو العينين نائب رئيس مجلس إدارة نادي سيراميكا كليوباترا، والمشرف العام على قطاع الكرة بالنادي، جلسة خاصة مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، على هامش مران اليوم.

وتحدث طارق أبو العينين مع اللاعبين حول أهمية المرحلة المقبلة من الدوري، مطالبا بضرورة التحلي بالشخصية القوية، التي كان لها اليد العليا في النتائج الإيجابية لفريق سيراميكا كليوباترا في بداية الدوري.

أبو العينين انتقل للحديث عن مباراة الإسماعيلي المقبلة، في مسابقة الدوري الممتاز، وشدد على مدى أهميتها وصعوبتها، مؤكدا أن اللعب بهدوء وثبات، مع القتال داخل الملعب، سوف يحقق النقاط الثلاث باللقاء، رغم قوة الدراويش وجهازه الفني الجديد.

وأشار المشرف العام على الكرة في حديثه مع اللاعبين، إلى أن النادي يتمتع باستقرار كبير، معربا عن ثقة النادي الشديدة في المجموعة الحالية التي تدافع عن اسم الفريق، مطالبا الجميع أن يكونوا على قدر المسئولية الملقاة على عاتقهم.

سيراميكا كليوباترا يستعد لمواجهة الاسماعيلي في الثالث من ابريل المقبل، على ملعب الدراويش، ضمن مباريات الجولة السابعة عشر والأخيرة في الدور الأول من مسابقة الدوري الممتاز.

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يحسم موقفه من رحيل هذا اللاعب

منذ حوالي 5 ساعات

أحدثهم شرب المياة.. ٤ نصائح من "الصحة" لزيادة المناعة

منذ حوالي 8 ساعات

ريال مدريد يخطف صفقة برشلونة مقابل 150 مليون يورو

منذ حوالي 8 ساعات

"حطتله سم في الزبادي".. مفاجآت في قضية قتل سيدة على يد صديقتها وزوجها بالطالبية

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - كارتيرون يطرد صفقة الزمالك الجديدة

منذ حوالي 5 ساعات

تعرض نجل المطرب أحمد شيبة لوعكة صحية

منذ ساعة و 25 دقيقة

الأرصاد تعلن موعد انتهاء العاصفة الترابية.. وتحذر من تخفيف الملابس

منذ ساعتين و 47 دقيقة

عاجل.. مجلس النواب يقرر استدعاء 3 وزراء لهذه الأسباب

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - بالأسماء.. موسيماني يحدد الراحلين عن الأهلي في الصيف

منذ حوالي 8 ساعات

موسيماني يطالب الخطيب بحسم هذه الصفقة في الميركاتو الصيفي

منذ ساعتين و 13 دقيقة

بالأسماء.. لابورتا يُضحي برباعي برشلونة من أجل صفقتي الموسم

منذ حوالي 6 ساعات

قرار عاجل من النيابة بشأن مقتل شاب على يد اثنين آخرين بالوراق

منذ نصف ساعة

برشلونة يحصل على أولى صفقاته الصيفية

منذ ساعة و 12 دقيقة

ريال مدريد يُقدم صفقة «خليفة رونالدو» على طبق من ذهب إلى برشلونة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. كارتيرون يطالب إدارة الزمالك بحسم صفقة الدبابة

منذ حوالي 6 ساعات

خبير بأمريكا يحذر من آثار كارثية لسد النهضة

منذ حوالي 14 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:12 ص

قرار عاجل من النيابة بشأن مقتل شاب على يد اثنين آخرين بالوراق

تعرض نجل المطرب أحمد شيبة لوعكة صحية

11:17 م

برشلونة يحصل على أولى صفقاته الصيفية

11:31 م

عاجل.. الأهلي يحسم موقفه من رحيل هذا اللاعب

07:43 م

الأرصاد تعلن موعد انتهاء العاصفة الترابية.. وتحذر من تخفيف الملابس

09:55 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها