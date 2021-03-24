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أمير كرارة يشوق جمهوره لمسلسله "نسل الأغراب" المرتقب في رمضان 2021

الأربعاء 24/مارس/2021 - 12:46 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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روج الفنان أمير كرارة لمسلسله الرمضاني نسل الأغراب بالبرومو الرسمي للمسلسل، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.


ونشر أمير كرارة البرومو الرسمي للمسلسل عبر حسابه، كما علق قائلًا: "واحد اتسجن خسران حبايبه والتانى راجع دافن قرايبه برومو مسلسل نسل الأغراب حصريا على on".

يذكر أن مسلسل "نسل الأغراب" من أضخم إنتاجات الدراما التليفزيونية فى رمضان 2021، ويجمع النجمين أحمد السقا وأمير كرارة للمرة الأولى فى الدراما، ويشارك فى بطولة العمل مى عمر، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، ريم سامى، محمد جمعة، عماد زيادة، أحمد فهيم، ليال عبد الخالق وآخرون، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامى، إنتاج شركة سينرجى.

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