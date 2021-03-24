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هاني رسلان: إثيوبيا تريد السيطرة على مياه النيل

الأربعاء 24/مارس/2021 - 06:20 ص
هاني رسلان
هاني رسلان
أمنية فوزي
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قال الدكتور هاني رسلان، مستشارمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن إثيوبيا تريد السيطرة على مياه النيل، وتدعي أنها لا تستفيد من النيل الأزرق وأن المياه كلها تأتي لمصر.

وأشار "رسلان"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، إلى أنه لا بد من قضية توحد الشتات الإثيوبي، لافتًا إلى أن إثيوبيا تبحث عن قضية يجتمع حولها الشعب الإثيوبي كله وترى ذلك في سد النهضة.

وأضاف أن إثيوبيا لها هدف إثيوبي قديم وهو الهيمنة على مياه النيل الأزرق، مؤكدًا أن السودان أدركت جيدًا مخاطر سد النهضة بعد إتمام إثيوبيا الملء الأول.

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