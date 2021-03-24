"قبل انتهائها في مارس الجاري".. التنمية المحلية: مد مهلة التصالح غير جائز وفقًا للقانون

كشف الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، حقيقة مد مهلة التصالح في مخالفات البناء بعد انتهاء المهلة بنهاية مارس الحالي.





وقال "قاسم" في اتصال هاتفي مع الإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "إن المد غير جائز وفقًا للقانون".





وأشار إلى أن جميع المحافظات قامت بتخفيض سعر المتر إلى 50 جنيه بجميع القرى، كما أنه تم تخفيض أسعار متر التصالح في مخالفات البناء في أغلب المحافظات.





وأكد أن المحافظات حققت إنجاز كبير في ملف التصالح في مخالفات البناء، لافتًا إلى أنه سيتم مناقشة العقوبات على من لم يتقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء.





وفي ذات السياق قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن 31 مارس الحالي هو الموعد النهائي الذي حدد للتصالح في مخالفات البناء، مؤكدًا أنه ليس للحكومة أي صلاحية لمده مرة أخرى حتى إذا أرادت ذلك؛ لأنه تم تحديده وفقًا للقانون.





وأضاف "السجيني"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد علي خير، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن الحكومة قدمت للبرلمان مقترحات خاصة باشتراطات البناء في المدن فقط.



