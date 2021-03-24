نشرة أخبار الدقهلية اليوم.. مصرع مواطن سقطت عليه شجرة من فيلا المحافظ وضبط 30500 قرص مخدر

مصرع شخص في الدقهلية سقطت عليه شجرة من حديقة فيلا المحافظ







كان اللواء رأفت عبد الباعث مدير امن الدقهلية قد تلقي اخطارا من اللواء مصطفي كمال مدير مباحث الدقهلية يفيد بمصرع شخص سقطت عليه شجرة من داخل استراحة المحافظ





وانتقل مدير امن الدقهلية الي موقع الحادث وتم نقل الجثمان لمستشفي المنصورة الدولي وتم رفع اثار الشجره التي سقطت وتحرر عن ذلك المحضر الازم وتم العرض علي النيابة التي صرحت بدفن الجثمان



مبادرة "هنجملها"

وشارك وزير القوى العاملة، محمد سعفان، اليوم الثلاثاء، في إطار جولاته الميدانية مع محافظ الدقهلية، الدكتور أيمن مختار، بزرع شجرة ضمن 1050 شجرة زيتون يتم زراعتها داخل وخارج ديوان المحافظة، ضمن مبادرة "هنجملها".



جاء ذلك بحضور هيثم الشيخ نائب المحافظ، وعبد القادر النوري السكرتير العام للمحافظة، وعزت عمران وكيل وزارة القوى العاملة للتشغيل ومعلومات سوق العمل، وأحمد القللي مدير مديرية القوي العاملة بالمحافظة، والمهندس محمد سعيد قبطان، منسق عام المبادرة، وذلك إطار المبادرة والتي انطلقت على مستوى الجمهورية.



وإلى أخبار الصحة، حيث شهد وكيل الصحة الدكتور سعد مكي، تلقي أولى جرعات لقاح فيروس كورونا للاطقم الطبية بمستشفى المنصورة العام الجديد (الدولي).



وأكد وكيل الصحة بالدقهلية، بدء فعاليات تلقي اولى جرعات لقاح فيروس كورونا للاطقم الطبية مابين اطباء وتمريض وصيادلة وهيئه الاسعاف كان في مقدمتهم مدير هيئة الاسعاف وذلك بمستشفى المنصورة الدولي.



وتم تطعيم عدد كبير من الاطقم الطبية واشار ان التطعيم بالمجان وبشكل متصل دون انقطاع بكل ايام الاسبوع حتى في ايام الجمعة والعطلات الرسمية وذلك من الساعة 9 صباحا حتى 5 مساءا بمركز اللقاح بالمستشفى الدولي.



فيما نعى الدكتور أيمن مختار محافظ وفاة المواطن محمد اشرف عبد الوهاب عبد القادر من قرية شاوة مركز المنصورة والذي توفى على اثر سقوط شجرة عليه اثناء سيرة بالموتوسيكل بشارع سعد زغلول بالمنصورة، وتقدم محافظ الدقهلية بخالص العزاء لاسرة المتوفى، وكلف المحافظ الدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بسرعة صرف وتسليم إعانة مالية عاجلة لاسرة المتوفى، وان يتم صرف اعانة مالية شهرية للاسرة من التضامن الاجتماعى بالاضافة إلى تسجيل الأسرة ببرنامج تكافل وكرامة.



كما وجه المحافظ ان تتكفل مديرية التضامن الاجتماعى بمطالب واحتياجات الاسرة من السلع الرمضانية خلال شهر رمضان المبارك.



ضبط 30500 قرص مخدر بالدقهلية

وتمكنت إدارة التفتيش الصيدلى بمديرية الشئون الصحية بالدقهلية بالتعاون مع ادارة مكافحة مخدرات شرق الدلتا حملة مكبرة إستهدفت الصيدليات وذلك بالتنسيق مع قطاع مكافحة المخدرات بشرق الدلتا تحت إشراف الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة.



وتمكنت الحملة من ضبط 216 قرص تامول 225 مجم مخدرات، 8930 قرص من مادة البريجابلين جدول مخدرات وغير مسجل بوزارة الصحة، 21360 قرص مختلف من الأقراص المخدرة جدول ثان مخدرات ومؤثرة على الحالة النفسية والعصبية.



شهدت محافظة الدقهلية، الثلاثاء 23 مارس 2021، عددًا من الأحداث المهمة في مختلف مدن المحافظة،وتقدم بوابة "الفجر" في السطور التالية أهم الأحداث التي شهدتها المحافظة وجاءت كالتالي:بدأ باستقبال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، للدكتور محمد أحمد سعفان وزير القوى العاملة وذلكلتسليم 5344 بوليصة تأمين تكافلي للصيادين والعمالة غير المنتظمة بالمحافظة.رافق المحافظ في استقبال الوزير،هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية واللواء عبد القادر النوري السكرتير العام لمحافظة الدقهلية واحمد القللي وكيل وزارة القوي العاملة بالدقهلية وطارق عبد الهادي عضو مجلس الشيوخ بمحافظة الدقهلية ووحيد فودة عضو مجلس النواب وعدد من القيادات التنفيذية والشعبيةتضمنت الزيارة تسليم 71 عقد عمل لذوي الهمم والعزيمة بالمحافظة.، كما أ لتقي الوزير والمحافظ كافة العمالة العائدة من الخارج لمساعدتهم في عمل مشروعات صغيرة بديلًا عن عودتهم من اعمالهمولقي شخص مصرعه علي اثر سقوط شجره من داخل استراحة محافظ الدقهلية تصادف مروره وهو يقود دراجة نارية بالمنطقة.