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أيمن سالم: نسعى لإدخال الهايبر ماركت إلى عمر أفندي (فيديو)

الأربعاء 24/مارس/2021 - 07:55 ص
أيمن سالم
أيمن سالم
كساب أحمد
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قال اللواء أيمن سالم، رئيس مجلس إدارة شركة عمر أفندي، إن الشركة تعاقدت مع أحد المكاتب الاستشارية لوضع استراتيجية للشركة خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الشركة تتعاون مع القطاع الخاص في بعض الفروع من أجل زيادة التردد على الفروع، خلاف زيادة السلع المتواجدة، ونسعى لإدخال الهايبر ماركت إلى عمر أفندي سواء من خلال الشركة عمر أفندي، أو من خلال أحد المستثمرين.

وتابع "سالم"، خلال حواره مع الإعلامي محمد منصور، ببرنامج "رؤية"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن عمر أفندي لديه مواقع متميزة بمساحات كبيرة جدًا، كما أن هناك شبكة الكترونية تربط الفروع بالكامل، كما أن هناك بعض الأماكن المتواجدة بالفروع المتفردة بالإضافة إلى البنية التحتية الجديدة في الفروع.

وأشار إلى أن فرع عمر أفندي في عبد العزيز أثري، وتعمل الشركة على تطوير من خلال الحفاظ على معالمه، لأن هذا الفرع ملك لمصر، وليس لعمر أفندي فقط.

ولفت إلى أن مشاكل عمر أفندي تتمثل حاليًا في الضرائب والتأمينات، والحاجة لعمالة جديدة، ولكن بسبب نقص السيولة نعمل على تطعيم العمالة القديمة، بعمالة جديدة بأقل قدر ممكن.

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