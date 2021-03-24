أزمة الأهلي مع منتخب مصر على صفيح ساخن.. وميدو يضع الحل

علق الإعلامي أحمد حسام ميدو، والمستشار الفني لنادي بيراميدز، على الأزمة التي شهدتها الساعات الماضية بين النادي الأهلي والجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة حسام البدري، بسبب أيمن أشرف ظهير أيسر القلعة الحمراء.





وأكد ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، أن أيمن أشرف يعد من أكثر اللاعبين الذين تطوروا خلال الفترة الأخيرة.





وأشار إلى أن الخلافات بين الأندية والمنتخبات أمر متعارف عليه وليس بغريب، ويحدث في كل دول العالم، موضحًا أن الحل الأمثل لحل أزمة الأهلي والمنتخب، هي التواصل فيما بينهما، من أجل معرفة الأصلح للاعب والمنتخب والنادي.





وأوضح أن الأهلي لديه تخوف من تفاقم إصابة أيمن أشرف، خلال مشاركته مع المنتخب، حيث أنه كان يفضل عدم استدعاء اللاعب حتى اكتمال شفاؤه.





ويلاقي منتخب مصر نظيره كينيا، يوم الخميس المقبل الموافق الخامس والعشرين من شهر مارس الجاري، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا.



