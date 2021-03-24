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مجلس إدارة طنطا يعاقب اللاعبين بسبب الغياب عن التدريبات
الأربعاء 24/مارس/2021 - 12:37 ص
مصطفى الجندي
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قرر مجلس إدارة نادي طنطا في جلسته الطارئه عدة قرارات خاصه بالفريق الاول لكره القدم بعد انقطاع لاعبيه والجهاز الفني عن اداء التدريبات قبل ايام من مباراه هامه امام فريق بتروجيت الجمعه القادمة، وجاءت القرارات كالآتي:-
- اقالة المدير الفنى حسن موسى والمدرب العام مع الابقاء على باقي الجهاز الفني المساعد والجهاز الطبي والاداري كما هو.
- خصم 20% من عقد كل لاعب امتنع عن التدريب.
- خصم 3000 من كل لاعب عن كل يوم انقطاع.
- ايقاف كافة المستحقات المالية.
- الاستعانة بقطاع الناشئين لاداء المباريات المتبقيه من عمر المسابقه.
- اخطار الاتحاد المصرى لكرة القدم بكافة العقوبات الموقعة.
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