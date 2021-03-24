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خبير يهاجم آبي أحمد رئيس وزراء اثيوبيا: كاذب ومخادع (فيديو)
الأربعاء 24/مارس/2021 - 07:25 ص
كساب أحمد
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قال الدكتور هاني رسلان، الخبير بالشأن الأفريقي، إن تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد حول سد النهضة، كانت كاذبة ومخادعة، خاصة أن تحدث بأن السد عبء على إثيوبيا، وبأن عدم الملء الثاني يكلف إثيوبيا مليار دولا.
وتابع "رسلان"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن أبى احمد يتحدث بأن سد النهضة للكهرباء فقط، وإذا كان هذا صحيحًا فلماذا يرفض أبى أحمد التوقيع على ذلك، خلاف أن أثيوبيا تطالب إعادة تقسيم المياه نهر النيل.
ولفت إلى أن الملء الثاني لسد النهضة إذا حدث فمن الصعب الاقتراب من السد بأي أمر، معقبًا: "السد هيحمي نفسه، وبالتالي هينشأ توازن جديد للوقوف في حوض النيل لصالح إثيوبيا، وبالتالي إثيوبيا تناور للوصول إلى هذه النقطية بأي شكل وبأي طريقة".
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