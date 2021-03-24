Advertisements

خبير يهاجم آبي أحمد رئيس وزراء اثيوبيا: كاذب ومخادع (فيديو)

الأربعاء 24/مارس/2021 - 07:25 ص
آبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا
آبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا
كساب أحمد
Advertisements
قال الدكتور هاني رسلان، الخبير بالشأن الأفريقي، إن تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد حول سد النهضة، كانت كاذبة ومخادعة، خاصة أن تحدث بأن السد عبء على إثيوبيا، وبأن عدم الملء الثاني يكلف إثيوبيا مليار دولا.

وتابع "رسلان"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن أبى احمد يتحدث بأن سد النهضة للكهرباء فقط، وإذا كان هذا صحيحًا فلماذا يرفض أبى أحمد التوقيع على ذلك، خلاف أن أثيوبيا تطالب إعادة تقسيم المياه نهر النيل.

ولفت إلى أن الملء الثاني لسد النهضة إذا حدث فمن الصعب الاقتراب من السد بأي أمر، معقبًا: "السد هيحمي نفسه، وبالتالي هينشأ توازن جديد للوقوف في حوض النيل لصالح إثيوبيا، وبالتالي إثيوبيا تناور للوصول إلى هذه النقطية بأي شكل وبأي طريقة".

أخبار تهمك

قرار عاجل من النيابة بشأن مقتل شاب على يد اثنين آخرين بالوراق

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - بالأسماء.. موسيماني يحدد الراحلين عن الأهلي في الصيف

منذ حوالي 15 ساعة

الصحة تكشف حقيقة تلقي لقاح فيروس كورونا مقابل مبلغ مالي

منذ حوالي 6 ساعات

رونالدو يتخذ قرارا مثيرا في يوفنتوس

منذ ساعة و نصف

الأرصاد تعلن موعد انتهاء العاصفة الترابية.. وتحذر من تخفيف الملابس

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. الأهلي يحسم موقفه من رحيل هذا اللاعب

منذ حوالي 12 ساعة

باريس سان جيرمان يطلب صفقة من برشلونة

منذ نصف ساعة

القصة الكاملة لعروس ذهبت إلى قسم الشرطة بفستان الزفاف

منذ ساعتين و 34 دقيقة

برشلونة يحصل على أولى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 8 ساعات

تعليق جديد من خطيب فتاة "تحرش المترو" على الواقعة (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - كارتيرون يطرد صفقة الزمالك الجديدة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. العثور على الطفل المختطف من مستشفى أبوالريش في الجيزة

منذ حوالي 5 ساعات

تطورات جديدة بشأن انتقال هالاند لريال مدريد

منذ ساعة

"حطتله سم في الزبادي".. مفاجآت في قضية قتل سيدة على يد صديقتها وزوجها بالطالبية

منذ حوالي 15 ساعة

خبير بأمريكا يحذر من آثار كارثية لسد النهضة

منذ حوالي 21 ساعة

تعرض نجل المطرب أحمد شيبة لوعكة صحية

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

هاني رسلان عن أزمة سد النهضة: "احنا داخلين على مواجهة تاريخية"

خبير: سد النهضة يكتسب حصانة حال اكتماله ..ويؤكد: "هنكون أمام قنبلة مائية"

خبير يكشف عن كارثة في مفاوضات سد النهضة (فيديو)

السودان: لا نقبل بسياسة الأمر الواقع التي تفرضها إثيوبيا بشأن سد النهضة

أحمد موسى يناشد الخارجية بإصدار بيان للرد على تصريحات إثيوبيا حول ملء السد (فيديو)

اكتمال الملء الثاني في هذا الموعد ورسالة مصرية مهمة.. آخر مستجدات سد النهضة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:17 ص

عاجل.. العثور على الطفل المختطف من مستشفى أبوالريش في الجيزة

تعليق جديد من خطيب فتاة "تحرش المترو" على الواقعة (فيديو)

03:08 ص

عاجل.. الأهلي يحسم موقفه من رحيل هذا اللاعب

07:43 م

عاجل - بالأسماء.. موسيماني يحدد الراحلين عن الأهلي في الصيف

05:01 م

تطورات جديدة بشأن انتقال هالاند لريال مدريد

06:31 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها