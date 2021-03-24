خبير يهاجم آبي أحمد رئيس وزراء اثيوبيا: كاذب ومخادع (فيديو)

قال الدكتور هاني رسلان، الخبير بالشأن الأفريقي، إن تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد حول سد النهضة، كانت كاذبة ومخادعة، خاصة أن تحدث بأن السد عبء على إثيوبيا، وبأن عدم الملء الثاني يكلف إثيوبيا مليار دولا.





وتابع "رسلان"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن أبى احمد يتحدث بأن سد النهضة للكهرباء فقط، وإذا كان هذا صحيحًا فلماذا يرفض أبى أحمد التوقيع على ذلك، خلاف أن أثيوبيا تطالب إعادة تقسيم المياه نهر النيل.



