الصحة العالمية: كورونا في سنة هدم جهود 12 عامًا من مكافحة مرض الدرن (فيديو)

قال عصام المغازي، مستشار منظمة الصحة العالمية واستشاري الأمراض الصدرية، إن مرض السل من أقدم الأمراض المعدية ويصيب الرئة، مشيرًا إلى أن السل والدرن اسمان لنفس المرض.





وأضاف "المغازي" في حواره عبر سكايب مع الإعلامي ريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" أن الشيشة من أكثر الأشياء التي تنقل مرض السل والالتهاب الكبدي.





وأشار إلى أن الإصابات بالسل في مصر تصل إلى 12 ألف شخص سنويا بفضل برامج الوقاية، مؤكدًا أن فيروس كورونا في سنة هدم جهود 12 عامًا من مكافحة هذا المرض.





وأوضح أن الهند والصين وروسيا الأعلى إصابة بالدرن في العالم، لافتًا إلى أن الدولة المصرية حققت نجاح كبير ويتبقى خطوات بسيطة لإنهائه والقضاء عليه في مصر.





وتابع "الايدز مرتبط بمرض الدرن، ولا داعي للخوف من هذا المرض خاصة أنه أصبح له علاج بشرط الانتظام في العلاج لفترة طويلة".



