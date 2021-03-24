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رد ناري من ميدو على قناة الأهلي بسبب حسام البدري

الأربعاء 24/مارس/2021 - 12:48 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
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عبر الإعلامي أحمد حسام ميدو، المدير الفني لنادي الزمالك السابق، عن رفضه لهجوم النادي الأهلي على حسام البدري مدرب المنتخب المصري الأول لكرة القدم، بسبب أزمة أيمن أشرف.

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "أرفض الهجوم على الكابتن حسام البدري قبل مباراة كينيا الهامة للمنتخب، وكما قلت من قبل على قناة الزمالك، فكذلك الأمر لقناة النادي الأهلي فهي تمثل النادي، وكنت أفضل أن تتحكم لغة الحوار في أزمة الأهلي مع المنتخب بشأن أيمن أشرف".

وتابع، " لابد وأن تنتهي فكرة الإرهاب الإعلامي ضد حسام البدري، بكل تأكيد هو لا يقصد أن يضر النادي الأهلي، لأنه أحد أبنائه".

واستكمل، "أزمة أيمن أشرف من الممكن أن تتسبب في إثارة جدل وبلبلة في المنتخب قبل لقاء كينيا القادم الهام للغاية، ومنتخب مصر أهم من أي شخص، ومش عيب أبدا أن يحدث تواصل بين حسام البدري وموسيماني للتشاور بشأن أيمن أشرف".

واضاف، "حسام البدري أهلاوي حتى النخاع، ومن مصلحته بكل تأكيد استمرار الأندية المصرية في البطولات الإفريقية".

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