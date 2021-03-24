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تعليق جديد من خطيب فتاة "تحرش المترو" على الواقعة (فيديو)
الأربعاء 24/مارس/2021 - 03:08 ص
أمنية فوزي
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قالت مريم، الفتاة التي صورت واقعة التحرش والفعل الفاضح في المترو: "لم أتصور أبدًا السرعة الكبيرة التي تم خلالها القبض على المتهم".
وأضافت "مريم"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر": "كنت مرعوبة من قيام المتهم بالفعل الفاضح بالانتقام مني خلال معرفته بتقديم بلاغًا ضده".
في حين قال أحمد ناجي، خطيب الفتاة التي صورت واقعة التحرش والفعل الفاضح في المترو: "خطيبتي خافت، وحبيت إنه زي ما هو خوفها ورعبها لحظات إنه يتعاقب ويخاف العمر كله، وده إللي خلاني أخليها تصوره، ونصعد الموضوع ونلجأ للقضاء والقانون".
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