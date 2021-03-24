تعليق جديد من خطيب فتاة "تحرش المترو" على الواقعة (فيديو)

قالت مريم، الفتاة التي صورت واقعة التحرش والفعل الفاضح في المترو: "لم أتصور أبدًا السرعة الكبيرة التي تم خلالها القبض على المتهم".





وأضافت "مريم"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر": "كنت مرعوبة من قيام المتهم بالفعل الفاضح بالانتقام مني خلال معرفته بتقديم بلاغًا ضده".



