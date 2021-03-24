مدرب المنتخب السابق يشيد بأداء المحلة فى دوري هذا الموسم

أشاد زكي عبد الفتاح مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني الأسبق، بالأداء الذي يقدمه فريق غزل المحلة فى دورى هذا الموسم تحت قيادة شوقي غريب المدير الفني لأرجنتين الكرة المصرية.





وأضاف عبد الفتاح في تصريحات لبرنامج ’’ البريمـو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ : "غزل المحلة يسير بخطى ثابتة هذا الموسم ، وسعيد بالروح السائدة بين اللاعبين والجهاز الفني ، وأتوقع إنهاء الموسم في مركز جيد".





واختتم عبد الفتاح : "محمد فتح الله كماتشو مدافع غزل المحلة يقدم آداءً جيداً هذا الموسم و أتمنى حصوله على فرصة في الإنضمام للمنتخب الوطني في الفترة القادمة".





ويحتل فريق غزل المحلة المركز التاسع في ترتيب جدول الدوري العام برصيد 22 نقطة.



