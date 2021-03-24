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على كرسي متحرك.. نرمين الفقي تكشف شخصيتها في "ضل راجل"

الأربعاء 24/مارس/2021 - 01:01 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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تحرص الفنانة نرمين الفقي على التواصل الدائم مع جمهورها ومتابعيها، وذلك من خلال موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


وشاركت نرمين الفقي متابعيها صورة البوستر الخاص بمسلسل "ضل راجل"، وظهرت فيه على كرسي متحرك، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.

يذكر أن مسلسل "ضل راجل" تأليف أحمد عبد الفتاح، ومخرج العمل أحمد صالح، وتأتى القائمة الكاملة للمسلسل كالتالى: ياسر جلال، محمود عبد المغنى، نور اللبنانية، نرمين الفقى، رنا رئيس، أحمد حلاوة، إنعام سالوسة، وعدد كبير من الفنانين الشباب.

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