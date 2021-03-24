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الإفتاء: زواج القاصرات حرام شرعا وقانونا..وكلمة "بسترها" غير صحيحة

الأربعاء 24/مارس/2021 - 07:56 ص
خالد عمران
خالد عمران
شيماء حسن
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قال خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الزواج المبكر أو زواج القاصرات حرام شرعًا وقانونًا.

وأضاف "عمران" في حواره ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "أن من ينادي بأن زواج القاصر هو سترة للبنت وحفظ للعرض فهو يرتكب جريمة محرمة من الناحية الشرعية والقانونية".

وأشار إلى أن زواج القاصرات هو جزء من مشكلة الزيادة السكانية، مؤكدًا أن الزواج بهذه الطريقة وفي هذا السن هو جريمة ترتكب في حق البنات.

وفيما يتعلق بالرد على من يقولون أن الرسول تزوج السيدة عائشة وهي في التاسعة من عمرها قال أمين دار الإفتاء "أن هذه الروايات مردود عليها ويتم مراجعتها، والتغير في جسم الإنسان وأحجامه وطبيعته وعقله بخلاف الأسرة في الوقت الحاضر، فالزواج الآن يحتاج إلى نضج أكبر وسن مناسب، والفتيات لا يتحملن مشاكل الزواج في سن صغير".

وفي ذات السياق كشفت الدكتورة سحر السنباطي، الأمين العام للمجلس القومي للأمومة والطفولة، أنه جاري التنسيق مع الجهات المعنية لسن قانون يجرم زواج القاصرات.

وقالت "السنباطي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، اليوم الإثنين، إن المجلس كان ينادي على مدار سنوات كثيرة مضت بأهمية سن قوانين رادعة لوقف ظاهرة زواج القاصرات، لافتة إلى أن عدم توثيق الزواج يسبب قصور في حق الأم فيما بعد.

كما ذكرت أنه تم رصد فتاتين في محافظتي المنيا وقنا، وإيقاف تلك الزيجات، بمشاركة الجمعيات الشريكة للمجلس، لافتة إلى أنه تم أخذ إقرار من الأهل على عدم تكرار ذلك، والمراقبة المستمرة لحالتهم، حتى انتهاء فترة الطفولة.

ولفتت إلى أنه لابد وأن تكون الفتاة ناضجة بشكل كامل لتحمل عبء الأسرة، وتربية أطفالها، وسيتم التنسيق مع الجهات المعنية لسن القانون المطروح من الرئيس.

وأشارت إلى أن هناك معسكرات مخصصة للفتيات والأهالي، وهي بمثابة ملتقى بين الفتيات والأسر، لتوضيح المخاطر الصحية والإجتماعية للزواج المبكر، لافتة إلى أن الطفل يكون طفلا بداية من أول يوم حتى يوم

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