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كرم جبر: مصر لديها كل الحلول والسيناريوهات للتعامل مع تطورات سد النهضة

الأربعاء 24/مارس/2021 - 07:57 ص
لقطة من البرنامج
لقطة من البرنامج
أمنية فوزي
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علق كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على تنظيم المجلس لجلسة حوارية للمناقشة حول سد النهضة بحضور رئيس الري، قائلًا إن هذا الاجتماع هو الاجتماع رقم عشرة، وكان بحضور عدد من الصحفيين والإعلاميين.

وأضاف "جبر"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن المناقشات استمرت 3 ساعات، وتم الاتفاق على إقامة اجتماع آخر يوم الثلاثاء بعد المقبل.

وأشار إلى أن وزير الري مصر لديها جميع الحلول والسيناريوهات للتعامل مع تطورات أزمة سد النهضة حتى إذا تم الملء بالكامل، بالإضافة إلى مشروعات وبنية تحتية لتحمل الضغط إذا تم الملء، مؤكدًا أن مصر تستعد منذ عام 2015 لجميع التطورات وتداركها، معلقًا: "دي رسالة طمأنة من وزير الري".

ولفت إلى أن الجانب الإثيوبي يترصد لكل كلمة تُقال في الإعلام المصري ويبني عليها مواقف عدائية، مشيرًا إلى أن الجانب الإثيوبي يتعنت لفرض واقع جديد.

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