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تعرف على الأعراض الجديدة لفيروس كورونا (فيديو)

الأربعاء 24/مارس/2021 - 06:22 ص
أرشيفية
أرشيفية
كساب أحمد
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قال الدكتور محمود الأنصاري، استشاري المناعة الكائنات الدقيقة، تعليقا على حديث دراسة بريطانية بأن هناك أعراض الجديدة لفيروس كورونا مثل طنين الأذن والدوخة وفقدان السمع

وتابع "الأنصاري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الاولى"، بالتلفزيون المصري، مساء الثلاثاء، أن الدراسة تحدثت بـ14 % من المصابين يعانوا من طنين الأذن، و7% يعانوا من الدوخة أو الدوار، 0.8% أصيبوا بفقدان السمع المؤقت، والبعض فقد السمع بشكل دائم.

ولفت إلى أن الدراسات أثبتت بأن هناك تأثيرات سلبية قد تحدث بعد التماثل من الشفاء من فيروس كورونا، وهذا الامر حدث كثيرًا، مشيرًا إلى أن الدراسات حول هذا الأمر ما زالت تحت البحث، مشيرا إلى أن 85% من مصابين كورونا لا تظهر عليهم أي أعراض، متابعًا: "دلوقتي للأسف الشديد نقول على أي حد يفقد حاسة التذوق او الشم بنقول عندوه كورونا، وتناسينا بأن أي شخص قد يصاب بالبرد قد يفقد هذه الحواس".

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