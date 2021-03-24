تعرف على الأعراض الجديدة لفيروس كورونا (فيديو)

قال الدكتور محمود الأنصاري، استشاري المناعة الكائنات الدقيقة، تعليقا على حديث دراسة بريطانية بأن هناك أعراض الجديدة لفيروس كورونا مثل طنين الأذن والدوخة وفقدان السمع





وتابع "الأنصاري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الاولى"، بالتلفزيون المصري، مساء الثلاثاء، أن الدراسة تحدثت بـ14 % من المصابين يعانوا من طنين الأذن، و7% يعانوا من الدوخة أو الدوار، 0.8% أصيبوا بفقدان السمع المؤقت، والبعض فقد السمع بشكل دائم.



