وكيل عام البطريركية بالإسكندرية يكشف تفاصيل حصول الآباء على القاح كورونا

قال القمص إبرام إميل، وكيل عام البطريركية بالإسكندرية، إن هناك 130 كاهن حصلوا على اللقاح حتى الآن، لافتَا إلى أن هناك تعاونًا مستمرًا بين الكنيسية ووزارة الصحة، من خلال المستشفيات التابعة للكنائس التي تقدر بـ7 مستشفيات.





وتابع "إميل"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الاولى"، بالتلفزيون المصري، مساء الثلاثاء، أن مستشفيات الكنيسة تقدم خدمة مجتمعية لكل شعب اسكندرية بدون أي تفرقة بين المسلم والمسيحي، معقبًا:" بنقدم خدمة طبية عالية بدون أي هدف لتحقيق الربح".



