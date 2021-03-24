تعرف على شخصية مني زكي فى "لعبة نيوتن"





كشفت الفنانة منى زكى عن دورها فى مسلسل لعبة نيوتن"، المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل2021، مشيرة إلى أن العمل جديد ومختلف عن ماقدمته من قبل.وتابعت خلال لقائها مع برنامج "انسايدر بالعربي"، أقدم شخصية صعبة ومركبة حيث تعانى الشخصية من الخوف، وأن الخوف يمتلك الشخصية بسبب بعض العادات والتعقاليد الخاطئة، وهو أمر يوثر نفسيا على الشخصية وقد يصيبها بأمراض نفسية يصعب علاجها وهو ما تمر به الشخصية فى العمل.يشار إلى أن مسلسل "لعبة نيوتن" يشاركها فى البطولة كل من محمد ممدوح ومحمد فراج وإخراج تامر محسن.كما يذكر أن الفنانة مني زكي تعود للدراما التلفزيونية بعد غياب دام إلى 4 سنوات بمسلسل «لعبة نيوتن» المؤجل من المارثون الرمضانى الماضى والذى كان يحمل اسم "تقاطع طرق".