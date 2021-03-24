Advertisements

تعرف على شخصية مني زكي فى "لعبة نيوتن"

الأربعاء 24/مارس/2021 - 01:25 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
Advertisements

كشفت الفنانة منى زكى عن دورها فى مسلسل لعبة نيوتن"، المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل2021، مشيرة إلى أن العمل جديد ومختلف عن ماقدمته من قبل.


وتابعت خلال لقائها مع برنامج "انسايدر بالعربي"، أقدم شخصية صعبة ومركبة حيث تعانى الشخصية من الخوف، وأن الخوف يمتلك الشخصية بسبب بعض العادات والتعقاليد الخاطئة، وهو أمر يوثر نفسيا على الشخصية وقد يصيبها بأمراض نفسية يصعب علاجها وهو ما تمر به الشخصية فى العمل.

يشار إلى أن مسلسل "لعبة نيوتن" يشاركها فى البطولة كل من محمد ممدوح ومحمد فراج وإخراج تامر محسن.

كما يذكر أن الفنانة مني زكي تعود للدراما التلفزيونية بعد غياب دام إلى 4 سنوات بمسلسل «لعبة نيوتن» المؤجل من المارثون الرمضانى الماضى والذى كان يحمل اسم "تقاطع طرق".

أخبار تهمك

تعرض نجل المطرب أحمد شيبة لوعكة صحية

منذ حوالي 3 ساعات

ريال مدريد يخطف صفقة برشلونة مقابل 150 مليون يورو

منذ حوالي 9 ساعات

برشلونة يحصل على أولى صفقاته الصيفية

منذ ساعتين و 46 دقيقة

الأرصاد تعلن موعد انتهاء العاصفة الترابية.. وتحذر من تخفيف الملابس

منذ حوالي 4 ساعات

قرار عاجل من النيابة بشأن مقتل شاب على يد اثنين آخرين بالوراق

منذ ساعتين و 5 دقيقة

عاجل - بالأسماء.. موسيماني يحدد الراحلين عن الأهلي في الصيف

منذ حوالي 9 ساعات

ريال مدريد يُقدم صفقة «خليفة رونالدو» على طبق من ذهب إلى برشلونة

منذ حوالي 9 ساعات

محمد منير يكشف تحوله من زملكاوي إلى أهلاوي

منذ نصف ساعة

"حطتله سم في الزبادي".. مفاجآت في قضية قتل سيدة على يد صديقتها وزوجها بالطالبية

منذ حوالي 9 ساعات

خبير بأمريكا يحذر من آثار كارثية لسد النهضة

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. الأهلي يحسم موقفه من رحيل هذا اللاعب

منذ حوالي 7 ساعات

الصحة تكشف حقيقة تلقي لقاح فيروس كورونا مقابل مبلغ مالي

منذ 35 دقيقة

عاجل.. مجلس النواب يقرر استدعاء 3 وزراء لهذه الأسباب

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - كارتيرون يطرد صفقة الزمالك الجديدة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. كارتيرون يطالب إدارة الزمالك بحسم صفقة الدبابة

منذ حوالي 8 ساعات

بالأسماء.. لابورتا يُضحي برباعي برشلونة من أجل صفقتي الموسم

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

محمد التاجي ينضم لأبطال مسلسل "تقاطع طرق"

شاهد.. منى زكي بجلسة تصوير جديدة (صورة)

خاص لـ"الفجر الفني".. منى زكي تستأنف تصوير مسلسل "تقاطع طرق" بعد عيد الفطر

خاص.. الفجر الفني يكشف موعد عرض مسلسل "تقاطع طرق" لمنى زكي

ناردين فرج ضيفة شرف في مسلسل "تقاطع طرق" للنجمة منى زكي

إصابة سيد رجب فيروس كورونا

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:41 ص

الصحة تكشف حقيقة تلقي لقاح فيروس كورونا مقابل مبلغ مالي

قرار عاجل من النيابة بشأن مقتل شاب على يد اثنين آخرين بالوراق

12:12 ص

عاجل.. الأهلي يحسم موقفه من رحيل هذا اللاعب

07:43 م

تعرض نجل المطرب أحمد شيبة لوعكة صحية

11:17 م

برشلونة يحصل على أولى صفقاته الصيفية

11:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها