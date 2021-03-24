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خالد قاسم محذرًا: ننصح بعدم السفر أو الخروج إلا للضرورة

الأربعاء 24/مارس/2021 - 08:22 ص
بوابة الفجر
كساب أحمد
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كشف الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، عن اجراءات الدولة لمواجهة حالة الطقس السيء، قائلًا: "اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية وجه بفتح غرف العمليات، لمتابعة تأثر البلاد بمنخفض جوي خماسيني قادم من الصحراء الليبية مما يؤدي إلى نشاط الرياح على معظم أنحاء الجمهورية".

وتابع "قاسم"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أننشاط الرياح سيؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة، وهذه الرياح تصل لحد العاصمة على بعض المناطق، مما يؤدي إلى تدهور الرؤية على الطرق الصحراوية والمكشوفة.

ولفت إلى أن الوزارة تتواصل مع كافة المحافظات لمتابعة اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية من هذه الأجواء، مشيرًا إلى ان محافظة جنوب سيناء قامت بأغلاق ميناء نوبيع البحري نتيجة انخفاض الرؤية، وتم اغلاق طريق داخل العريش، نتيجة للرياح المحملة بالأتربة.

وأشار إلى أن وزير التنمية ناشد الاهالي في المحافظات بتجنب لوحات الإعلانات والأعمدة والأشجار حتى لا تسقط عليهم، معقبًا: " ننصح الأهالي بتجنب السفر في هذه الأجواء، وعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة"

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