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زكي عبد الفتاح يكشف رأيه في مصطفي شوبير

الأربعاء 24/مارس/2021 - 01:16 ص
بوابة الفجر
اشرف عبد الناصر
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كشف زكي عبد الفتاح مدرب حراس المنتخب الوطني الأسبق، عن رأيه في قدرات مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي والمنتخب الأولمبي. 

وأضاف عبد الفتاح في تصريحات لبرنامج ’’ البريمـو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ :  "مصطفى شوبير يتمتع بشخصية قوية وتنبأت له بمستقبل باهر منذ فترة طويلة ، لكن مشكلته الكبرى هي أنه نجل الكابتن أحمد شوبير".

واختتم عبد الفتاح: "أطالب مصطفى شوبير بالرحيل عن الأهلي للحصول على فرصة حقيقية في المشاركة ، والخروج من ظل محمد الشناوي ، فبالتأكيد فرص شوبير ستكون صعبة في وجود الشناوي.

وبدأ الأهلي استعداداته أمس الثلاثاء لمواجهة المريخ السوداني المقرر لها الثالث من أبريل المقبل في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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