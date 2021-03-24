شاهد.. مصطفى الفقي: تصريحات رئيس وزراء إثيوبيا الأخيرة "مراوغة"

قال مصطفى الفقي، الخبير السياسي، رئيس مكتبة الإسكندرية، إن تصريحات رئيس وزراء إثيوبيا حول الملء الثاني لسد النهضة مع عدم الإضرار بمصر امتداد لسياسة المراوغة التي تمارسها أديس أبابا.





ونوه "الفقي"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، بأن إثيوبيا لا تعترف بالحق التاريخي لمصر والسودان في نهر النيل، مؤكدًا أن تصريحات رئيس وزراء إثيوبيا لا يمكن أن تؤخذ على أنها حسنة النية.



