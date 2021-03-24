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شاهد.. مصطفى الفقي: تصريحات رئيس وزراء إثيوبيا الأخيرة "مراوغة"
الأربعاء 24/مارس/2021 - 07:59 ص
أمنية فوزي
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قال مصطفى الفقي، الخبير السياسي، رئيس مكتبة الإسكندرية، إن تصريحات رئيس وزراء إثيوبيا حول الملء الثاني لسد النهضة مع عدم الإضرار بمصر امتداد لسياسة المراوغة التي تمارسها أديس أبابا.
ونوه "الفقي"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، بأن إثيوبيا لا تعترف بالحق التاريخي لمصر والسودان في نهر النيل، مؤكدًا أن تصريحات رئيس وزراء إثيوبيا لا يمكن أن تؤخذ على أنها حسنة النية.
ولفت إلى أن مشكلة سد النهضة أصبحت من المشكلات الكبيرة على مستوى القارة، لافتًا إلى أن تقارب وجهات النظر بين مصر والسودان يقوي موقفهما ف أزمة سد النهضة.
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