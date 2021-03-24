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الفقي: هناك تشابه كبير بين السياسة الإثيوبية والإسرائيلية (فيديو)

الأربعاء 24/مارس/2021 - 08:00 ص
مصطفى الفقي
مصطفى الفقي
أمنية فوزي
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قال مصطفى الفقي، الخبير السياسي، رئيس مكتبة الإسكندرية، إن هناك تشابه كبير بين السياسة الإثيوبية والإسرائيلية في التعامل مع الطرف الآخر.

وأضاف "الفقي"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن هناك أصوات تطالب بسحب جائرة نوبل من آبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي.

وأشار إلى أنه لا يوجد تجاوب إثيوبي لإنهاء أزمة سد النهضة على الإطلاق، لافتًا إلى أن مشكلة سد النهضة أصبحت من المشكلات الكبيرة على مستوى القارة، منوهًا بأن عرض قضية سد النهضة على مجلس الأمن الدولي محاصرة لإثيوبيا ودعم لموقف مصر.

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