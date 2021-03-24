الفقي: هناك تشابه كبير بين السياسة الإثيوبية والإسرائيلية (فيديو)

قال مصطفى الفقي، الخبير السياسي، رئيس مكتبة الإسكندرية، إن هناك تشابه كبير بين السياسة الإثيوبية والإسرائيلية في التعامل مع الطرف الآخر.





وأضاف "الفقي"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن هناك أصوات تطالب بسحب جائرة نوبل من آبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي.



