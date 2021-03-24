بيكهام يكشف مفاجأة كبرى بشأن ميسي رونالدو

تحدث النجم الإنجليزي ديفيد بيكهام، مالك إنتر ميامي، عن إمكانية تعاقد النادي الأمريكي مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة، وكريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي.





تصريحات ديفيد بيكهام مالك نادي إنتر ميامي

وقال ديفيد بيكهام، مالك نادي إنتر ميامي الأمريكي في تصريحات لشبكة "ESPN": "عندما أعلنا عن نادي ميامي. كانت هناك دائمًا مناقشات عن اللاعبين الذين سنتعاقد معهم، سواء رونالدو أو ميسي أو نيمار".





وأضاف مالك نادي إنتر ميامي: "إن هذه المناقشات كانت موجودة دائمًا، ولا أعتقد أن اتخاذ اللاعبين لهذا القرار أمر صعب، لأن إنتر ميامي مكان رائع".





وتابع بيكهام: "إن النادي في مدينة رائعة، وأشعر أن لدينا قاعدة جماهيرية كبيرة، لكنني أفهم أيضًا أن هناك العديد من المواهب الرائع في ميامي وجنوب فلوريدا".





وأتم مالك إنتر ميامي الأمريكي تصريحاته موضحا: "ميامي مدينة لديها جاذبية للاعبين الكبار الذين كانوا يلعبون في أوروبا".



