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مصطفى الفقي: الهدف الأساسي من سد النهضة هو الضغط على مصر
الأربعاء 24/مارس/2021 - 08:01 ص
أمنية فوزي
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قال مصطفى الفقي، الخبير السياسي، رئيس مكتبة الإسكندرية، إنه لا يمكن استبعاد مواجهة مباشرة بين السودان وإثيوبيا، موضحًا أن العلاقة بين الخرطوم والقاهرة في أفضل حالاتها.
وأشار "الفقي"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، إلى أن إثيوبيا تحاول إثارة أزمة مع السودان، مؤكدًا أن الهدف الأساسي من سد النهضة هو الضغط على مصر.
وأضاف أن الولايات المتحدة هي الضاغط الأكبر لحل أزمة سدالنهضة، لافتًا إلى أن جلسة مرسي المباشرة حول سد النهضة كانت "تهريج"، وأن الموقف المصري من أزمة سد النهضة متوازن، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي مستقر ومتوازن.
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