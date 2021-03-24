مصطفى الفقي: الهدف الأساسي من سد النهضة هو الضغط على مصر

قال مصطفى الفقي، الخبير السياسي، رئيس مكتبة الإسكندرية، إنه لا يمكن استبعاد مواجهة مباشرة بين السودان وإثيوبيا، موضحًا أن العلاقة بين الخرطوم والقاهرة في أفضل حالاتها.





وأشار "الفقي"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، إلى أن إثيوبيا تحاول إثارة أزمة مع السودان، مؤكدًا أن الهدف الأساسي من سد النهضة هو الضغط على مصر.



