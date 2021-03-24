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مصطفى الفقي يروي تجربته في الحصول على تطعيم كورونا

الأربعاء 24/مارس/2021 - 07:19 ص
مصطفى الفقي
مصطفى الفقي
أمنية فوزي
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قال مصطفى الفقي، الخبير السياسي، رئيس مكتبة الإسكندرية، إن فيروس كورونا أكثر الموضوعات التي أثير حولها الشائعات منذ الحرب العالمية الثانية، متابعًا: "خشيت الحصول على تطعيم كورونا بسبب الهواجس، ولكن الدكتور علي الدين هلال نصحني به".

وأوضح "الفقي"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن تطعيم كورونا يسبب صداعًا وهمدان في الجسم وآلام بسيطة.

وتابع: "كورونا نشر الرعب في أنحاء الدنيا، وأظهر أسوأ ما في البشرية مثل الأنانية"، لافتًا إلى أن شكل المجتمعات وطبيعة العلاقات الاجتماعية ستتغير بعد أزمة كورونا.

ولفت إلى أنه يرتدي الكمامة رغم حصوله على تطعيم كورونا، متابعًا: "لولا الإجراءات الاقتصادية الإصلاحية لفقدت مصر القدرة على توفير المأكل والمشرب".

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