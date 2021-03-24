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محمد منير يكشف تحوله من زملكاوي إلى أهلاوي

الأربعاء 24/مارس/2021 - 01:47 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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كشف الكينج محمد منير، عن انتمائه الكروي، حيث أشار إلى أنه كان من أكبر مشجعي نادي الزمالك، لكن الآن هو يحب لاعبي النادي الأهلي.

كما أكد خلال لقائه مع الإعلامية إسعاد يونس فى برنامج صاحبة السعادة، أنه من أكبر مشجعي نادي بايرن ميونخ، ووقت مباراة الأهلى وبايرن ميونخ كان يشجع الأهلي.

يشار إلى أن آخر الأعمال الغنائية التي طرحها محمد منير حملت عنوان "الناس في بلادي"، وذلك عبر حسابه قناته في موقع "يوتيوب".

والأغنية من كلمات الشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودي، وألحان محمد رحيم، وإخراج أحمد عبد المحسن

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