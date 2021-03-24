بدرجات الحرارة.. الأرصاد تُحذر من طقس اليوم

أًصدرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، بيانًا، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يكشف عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 24 مارس 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية.

طقس الأربعاء نهارًا:



- طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

- طقس مائل للبرودة على السواحل الغربية، لطيف على السواحل الشرقية.

- طقس معتدل على جنوب سيناء.

- طقس لطيف على شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد.



طقس الأربعاء ليلًا:



- طقس بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

- طقس مائل للبرودة على جنوب سيناء.

- طقس لطيف على جنوب البلاد.



الظواهر الجوية:



- فرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة (30%) تقريبًا.



- نشاط رياح على معظم أنحاء الجمهورية، تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى وجنوب البلاد قد تصل لحد العاصفة على شمال الصعيد.





