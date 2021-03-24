حقيقة خلاف محمد صلاح مع كلوب

أوضح جيمس بيرس الصحفي الإنجليزي المختص بأخبار ليفربول، حقيقة الخلاف بين الدولي المصري محمد صلاح، ويورجن كلوب المدير الفني للفريق.





وأشار بيرس في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، إلى أن محمد صلاح أحد القلائل الذين ظهروا بشكل مميز مع ليفربول خلال الموسم الحالي، مؤكدًا أنه لن يترك ليفربول في الموسم القادم.





وأكد أنه لا يوجد خلافات بين محمد صلاح يورجن كلوب بسبب استبداله في المباريات الأخيرة، مشيرًا إلى أن النجم المصري يرغب في المشاركة مع المنتخب الوطني في الأولمبياد، وهو ما سيؤثر على فريق ليفربول بشكل كبير، لذلك لابد أن يتم عقد جلسة بين اللاعب وكلوب لمناقشة هذا الأمر.



