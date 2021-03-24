Advertisements

وزير الري يوجه رسالة طمأنة بشأن أزمة سد النهضة

الأربعاء 24/مارس/2021 - 08:24 ص
بوابة الفجر
أمنية فوزي
Advertisements

كشف كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تفاصيل الجلسة الحوارية التي نظمها المجلس للمناقشة حول سد النهضة بحضور رئيس الري، قائلًا إن هذا الاجتماع هو الاجتماع رقم عشرة، وكان بحضور عدد من الصحفيين والإعلاميين.

وأوضح "جبر"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن المناقشات استمرت 3 ساعات، وتم الاتفاق على إقامة اجتماع آخر يوم الثلاثاء بعد المقبل.

وذكر أن وزير الري مصر لديها جميع الحلول والسيناريوهات للتعامل مع تطورات أزمة سد النهضة حتى إذا تم الملء بالكامل، بالإضافة إلى مشروعات وبنية تحتية لتحمل الضغط إذا تم الملء، مؤكدًا أن مصر تستعد منذ عام 2015 لجميع التطورات وتداركها، معلقًا: "دي رسالة طمأنة من وزير الري".

وأشار إلى أن الجانب الإثيوبي يترصد لكل كلمة تُقال في الإعلام المصري ويبني عليها مواقف عدائية، مشيرًا إلى أن الجانب الإثيوبي يتعنت لفرض واقع جديد.

أخبار تهمك

عاجل.. العثور على الطفل المختطف من مستشفى أبوالريش في الجيزة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. وفاة نائب حاكم دبى الشيخ حمدان بن راشد

منذ 42 دقيقة

عاجل - كارتيرون يطرد صفقة الزمالك الجديدة

منذ حوالي 14 ساعة

بارد ليلا.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأربعاء

منذ ساعة و 28 دقيقة

"حطتله سم في الزبادي".. مفاجآت في قضية قتل سيدة على يد صديقتها وزوجها بالطالبية

منذ حوالي 16 ساعة

رونالدو يتخذ قرارا مثيرا في يوفنتوس

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - بالأسماء.. موسيماني يحدد الراحلين عن الأهلي في الصيف

منذ حوالي 16 ساعة

باريس سان جيرمان يطلب صفقة من برشلونة

منذ ساعتين و 8 دقيقة

تطورات جديدة بشأن انتقال هالاند لريال مدريد

منذ ساعتين و 38 دقيقة

تعرض نجل المطرب أحمد شيبة لوعكة صحية

منذ حوالي 10 ساعات

قرار عاجل من النيابة بشأن مقتل شاب على يد اثنين آخرين بالوراق

منذ حوالي 9 ساعات

الأرصاد تعلن موعد انتهاء العاصفة الترابية.. وتحذر من تخفيف الملابس

منذ حوالي 11 ساعة

برشلونة يحصل على أولى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 10 ساعات

الصحة تكشف حقيقة تلقي لقاح فيروس كورونا مقابل مبلغ مالي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الأهلي يحسم موقفه من رحيل هذا اللاعب

منذ حوالي 13 ساعة

تعليق جديد من خطيب فتاة "تحرش المترو" على الواقعة (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:28 ص

عاجل.. وفاة نائب حاكم دبى الشيخ حمدان بن راشد

عاجل.. العثور على الطفل المختطف من مستشفى أبوالريش في الجيزة

02:17 ص

تعليق جديد من خطيب فتاة "تحرش المترو" على الواقعة (فيديو)

03:08 ص

عاجل.. الأهلي يحسم موقفه من رحيل هذا اللاعب

07:43 م

عاجل - بالأسماء.. موسيماني يحدد الراحلين عن الأهلي في الصيف

05:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها