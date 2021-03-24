Advertisements

القصة الكاملة لعروس ذهبت إلى قسم الشرطة بفستان الزفاف

الأربعاء 24/مارس/2021 - 04:59 ص
جانب من الفيديو المتداول
جانب من الفيديو المتداول
محمد طه
Advertisements
تداول نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، صورة لعروس بفستان الزفاف، من أمام قسم شرطة الغردقة، وتعددت الروايات، حول الواقعة، حيث تركت عروس في الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، المدعوين وليلة العمر التي تحلم بها كل فتاة، وذهبت بالفستان الأبيض لزيارة والدها في محبسه بقسم شرطة ثان الغردقة، ورافقها عريسها الذي أصر على ألا يتركها بمفردها، وذلك تلبية لرغبة والدها في أمنيته أن يراها بفستان الزفاف رغم ظروفه.

وعندما ذهبت العروس إلى قسم الشرطة اصطدمت بالقانون الذي ينظم زيارة المحبوسين أو الزيارات الطارئة، حيث رفض قسم ثان الغردقة، زيارة العروس ولو بمفردها لوالدها داخل محبسه، لتتحول فرحتها إلى حزن كبير وبكاء من عدم تمكنها من تحقيق أمنية والدها، والذي منعه حبسه حضور ليلة العمر لابنته التي كان يتمنى أن يراها بفستان الزفاف، مثله مثل أى أب.

وكشف مصدر أمني، عن سبب رفض المسؤولين بقسم شرطة ثان الغردقة تحقيق أمنية العروس لرؤية والدها ومنعها من زيارته، حيث إن زيارة المحبوسين تنظمها لوائح وزارة الداخلية، وموعد زيارة المحبوسين هو يوم الخميس من كل أسبوع.

وأضاف المصدر أنه لتحقيق رغبة العروس لرؤية والدها في محبسه والسماح لها بالزيارة الاستثنائية عليها أن تسلك الطرق القانونية من خلال التنسيق مع مديرية أمن البحر الأحمر واستخراج تصريح للزيارة مثل العديد من الزيارات التي تتم في مثل هذه الحالات.

وتابع أن عدم معرفة المواطنين بتلك الإجراءات واللوائح المنظمة للزيارة هو السبب في الرفض، ولو سلكت العروس الطريق القانوني للزيارة الاستثنائية لن يتأخر المسؤولين في مديرية أمن البحر الأحمر عن تلبية رغبتها وأمنية والدها المحبوس، مشيرًا إلى أن هناك العديد من الزيارات الاستثنائية تم الموافقة عليها من قبل المسؤولين ولكن عن طريق الطرق القانونية.

أخبار تهمك

عاجل.. مجلس النواب يقرر استدعاء 3 وزراء لهذه الأسباب

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الأهلي يحسم موقفه من رحيل هذا اللاعب

منذ حوالي 9 ساعات

ريال مدريد يُقدم صفقة «خليفة رونالدو» على طبق من ذهب إلى برشلونة

منذ حوالي 12 ساعة

خبير بأمريكا يحذر من آثار كارثية لسد النهضة

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل - كارتيرون يطرد صفقة الزمالك الجديدة

منذ حوالي 10 ساعات

تعليق جديد من خطيب فتاة "تحرش المترو" على الواقعة (فيديو)

منذ ساعتين

مبابي يوجه طلبا مثيرا لريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

تعرض نجل المطرب أحمد شيبة لوعكة صحية

منذ حوالي 6 ساعات

الأرصاد تعلن موعد انتهاء العاصفة الترابية.. وتحذر من تخفيف الملابس

منذ حوالي 7 ساعات

قرار عاجل من النيابة بشأن مقتل شاب على يد اثنين آخرين بالوراق

منذ حوالي 5 ساعات

الصحة تكشف حقيقة تلقي لقاح فيروس كورونا مقابل مبلغ مالي

منذ حوالي 3 ساعات

بالأسماء.. لابورتا يُضحي برباعي برشلونة من أجل صفقتي الموسم

منذ حوالي 10 ساعة

"حطتله سم في الزبادي".. مفاجآت في قضية قتل سيدة على يد صديقتها وزوجها بالطالبية

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - بالأسماء.. موسيماني يحدد الراحلين عن الأهلي في الصيف

منذ حوالي 12 ساعة

برشلونة يحصل على أولى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. العثور على الطفل المختطف من مستشفى أبوالريش في الجيزة

منذ ساعتين و 53 دقيقة

موضوعات متعلقة

ضبط مواد مخدرة داخل الطعام أثناء الزيارة الأسبوعية لمسجون بقسم أول الفيوم

عروس ترقص مع والدها "المريض" في المستشفى بفستان الزفاف (فيديو)

القبض على "حرامي موبايلات" في الغردقة

خاص.. سيد رجب يحقق أمنية إحدى متابعات "أبو العروسة" ويحضر حفل زفافها (فيديو)

إخلاء سبيل سارق الحذاء من أمام مسجد بالغردقة

ننشر التفاصيل الكاملة لقصة طفلة الغردقة المتوفاة بسبب سوء التغذية

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:17 ص

عاجل.. العثور على الطفل المختطف من مستشفى أبوالريش في الجيزة

عاجل.. الأهلي يحسم موقفه من رحيل هذا اللاعب

07:43 م

تعليق جديد من خطيب فتاة "تحرش المترو" على الواقعة (فيديو)

03:08 ص

عاجل - بالأسماء.. موسيماني يحدد الراحلين عن الأهلي في الصيف

05:01 م

الصحة تكشف حقيقة تلقي لقاح فيروس كورونا مقابل مبلغ مالي

01:41 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها