القصة الكاملة لعروس ذهبت إلى قسم الشرطة بفستان الزفاف

تداول نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، صورة لعروس بفستان الزفاف، من أمام قسم شرطة الغردقة، وتعددت الروايات، حول الواقعة، حيث تركت عروس في الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، المدعوين وليلة العمر التي تحلم بها كل فتاة، وذهبت بالفستان الأبيض لزيارة والدها في محبسه بقسم شرطة ثان الغردقة، ورافقها عريسها الذي أصر على ألا يتركها بمفردها، وذلك تلبية لرغبة والدها في أمنيته أن يراها بفستان الزفاف رغم ظروفه.





وعندما ذهبت العروس إلى قسم الشرطة اصطدمت بالقانون الذي ينظم زيارة المحبوسين أو الزيارات الطارئة، حيث رفض قسم ثان الغردقة، زيارة العروس ولو بمفردها لوالدها داخل محبسه، لتتحول فرحتها إلى حزن كبير وبكاء من عدم تمكنها من تحقيق أمنية والدها، والذي منعه حبسه حضور ليلة العمر لابنته التي كان يتمنى أن يراها بفستان الزفاف، مثله مثل أى أب.





وكشف مصدر أمني، عن سبب رفض المسؤولين بقسم شرطة ثان الغردقة تحقيق أمنية العروس لرؤية والدها ومنعها من زيارته، حيث إن زيارة المحبوسين تنظمها لوائح وزارة الداخلية، وموعد زيارة المحبوسين هو يوم الخميس من كل أسبوع.





وأضاف المصدر أنه لتحقيق رغبة العروس لرؤية والدها في محبسه والسماح لها بالزيارة الاستثنائية عليها أن تسلك الطرق القانونية من خلال التنسيق مع مديرية أمن البحر الأحمر واستخراج تصريح للزيارة مثل العديد من الزيارات التي تتم في مثل هذه الحالات.



