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مساعد يروجن يرحب بالعمل في الأندية المصرية

الأربعاء 24/مارس/2021 - 01:37 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
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أكد توماس جرونيمارك مساعد المدير الفني الألماني يورجن كلوب مدرب نادي ليفربول الإنجليزي، أنه يرحب بالعمل في الأندية المصرية، بالإضافة إلى تنظيم دورات تدريبية.

وقال مساعد يورجن كلوب في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "فلسفتي في رميات التماس مساعدة لكل الفرق التي قمت بتدريبها، واركز بشكل دائم في تدريبي على كيفية خلق مسافة، بالإضافة إلى الاهتمام الجوانب الدفاعية والهجومية، وتنفيذ أكثر من 50 طريقة مختلفة في لعب رمية التماس".

وتابع توماس جرونيمارك، " أرحب بالعمل في مصر، وتنظيم دورات تدريبية عن تنفيذ رميات التماس".

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