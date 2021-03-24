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هاني شاكر : الزمالك يدفع ثمن رحيل مرتضي منصور.. وأتمني عودة المجلس المنتخب

الأربعاء 24/مارس/2021 - 01:52 ص
بوابة الفجر
محمد زكي
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يرى الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، أن نادي الزمالك يدفع ثمن رحيل مجلس المستشار مرتضى منصور، في الفترة الماضية.

وقال هاني شاكر، في مداخلة هاتفية ببرنامج "في الجول" الذي يقدمه الإعلامي أحمد جمال، عبر فضائية "الحدث اليوم" :"نادي الزمالك يدفع ثمن رحيل مجلس مرتضى منصور، لا يوجد زملكاوي، راض لما يحدث لنادي الزمالك في الوقت الحالي".

وأضاف :"أتمنى  عودة المجلس المنتخب لنادي الزمالك مرة اخرى لانقاذ النادي لما يحدث فيه حاليا".


وتابع :"لا احد يشكك في انتماء اللجنة المؤقتة التي تدير نادي الزمالك في الوقت الحالي، ولكنهم لا يستطيعون ادراة النادي".

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