مبابي يوجه طلبا مثيرا لريال مدريد

يريد النجم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، عدم الإستمرار مع النادي بعد نهاية عقده في صيف عام 2022.





وكشف برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، إن مبابي ألمح لنادي ريال مدريد، بأن يتعاقدوا معه بعد نهاية الموسم الحالي.





وأضاف: ان نادي العاصمة الفرنسية قلق للغاية بشأن مستقبل مبابي، حيث في حالة رحيله وعدم الحصول علي خدمات ليونيل ميسي نجم برشلونة، ستكون الخسائر كبيرة نظرًا لقيمته الفنية.





وأتم: يحاول مسؤولي باريس بشتي الطرق مع مبابي، من أجل التجديد لمدة 4 سنوات مقبلة، ولكن دون جدوي.





وكان مبابي رفض تجديد عقده مع النادي الباريسي، مشيرًا إلي انه يرغب في خوض تحد جديد في الليغا، وبالتحديد في ريال مدريد.



