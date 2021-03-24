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خالد النبوي ومنى هلا يحصدان جوائز الأفضل في ختام القومي للسينما

الأربعاء 24/مارس/2021 - 02:22 ص
بوابة الفجر
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شهدت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، حفل ختام وتوزيع جوائز الدورة الـ 23 من المهرجان القومى للسينما المصرية والتى جاءت تحت عنوان "نسيم الروح"، وأشرف على استكمالها الناقد كمال رمزى.



 ونظم قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحى عبد الوهاب، الحفل بمسرح الجمهورية بحضور الدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزيرة الثقافة لشئون السينما، الدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، محمد الباسوسى رئيس المركز القومى للسينما وأعضاء لجنتى تحكيم الأفلام القصيرة والتسجيلية والتحريك وعدد محدود من المشاركين والمكرمين والإعلاميين تفعيلاً للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.



وذهبت جائزة أحسن ممثل دور أول للنجم خالد النبوى عن دوره فى فيلم "يوم وليلة"، أما جائزة التمثيل دور ثان رجال وحصل عليها الفنان محمود فارس عن دوره فى فيلم "بين بحرين"، أما جائزة أحسن ممثلة دور أول حصلت عليها الفنانة منى هلا عن دورها فى فيلم "ليل خارجي"، وذهبت جائزة أحسن ممثلة دور ثان وحصلت عليها الفنانة عارفة عبد الرسول عن فيلم "بين بحرين".


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