عاجل.. العثور على الطفل المختطف من مستشفى أبوالريش في الجيزة

أكد مصدر أمني مسؤول العثور على الطفل "محمد"، المختطف من والدته من داخل مستشفى أبوالريش، بمنطقة جزيرة الدهب، بمنطقة الجيزة غربي محافظة الجيزة، وتم تسليمه لأسرته.



وأضاف المصدر أن أجهزة الأمن بالقاهرة تستكمل جهودها لضبط السيدة المتهمة بخطف الطفل من والدته، وسماع أقوالها حول ارتكابها الواقعة.



وتلقى مأمور قسم شرطة السيدة زينب، بلاغًا من سيدة تقيم بمركز أبوالنمرس جنوب محافظة الجيزة، يفيد أنه حال توجهها إلى مستشفى أبوالريش لتوقيع الكشف الطبي على رضيعها، لمروره بوعكة صحية، التقت سيدة أدعت أنها ممرضة بالمستشفى، وكانت ترتدي "بالطو" أبيض.



وأضافت السيدة في بلاغها، أنها طلبت منها أخذ رضيعها، بحجة عمل جلسة بخار له، وقالت لها: "هاتي الولد هعمله جلسة بخار وخدي الورق ده خلصيه"، مشيرة إلى أنها بعد أخذ رضيعها فوجئت بمغادرتها المستشفى واستقلالها "توك توك"، وفرت هاربة ورفقتها رضيعها.



تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن القاهرة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيق.

