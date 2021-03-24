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هاني شاكر يناشد الرئيس السيسي بإنقاذ الزمالك ويؤكد: «نشعر اننا غرب في مصر»
الأربعاء 24/مارس/2021 - 02:17 ص
محمد زكي
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ناشد الفنان هاني شاكر، رئيس نقابة المهن الموسيقية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتدخل لإنقاذ نادي الزمالك، مما يحدث فيه حاليا.
ووجه هاني شاكر، رسالة للرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث قال في مداخلة هاتفية ببرنامج "في الجول" الذي يقدمه الإعلامي أحمد جمال، عبر فضائية "الحدث اليوم" :"حضرتك فخر لينا كمصريين، ربنا بعتك لينا نجدة وسند وضهر وقدوة وقيمة أمام العالم كله، ولي الشرف انك تكون رئيسي".
وأضاف :"انا عارف أن التوقيت مش مناسب، لأنك بتحارب في مليون جبهة وهناك العديد من المشاكل.. الزملكاوية برضه ولادك، أتمنى نظرة من حضرتك للرياضة في مصر".
وتابع :"عندما ستنظر للرياضة، ستعلم أن ما يحدث في الرياضة لا يليق بإسم مصر ولا يليق بعصر عظيم تحت سيادتك".
وواصل :"اتمنى أن تنظر لنادي الزمالك، لأن جماهيره مستغربة لما يحدث لها، ويشعرون أنهم غُرب في مصر".
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