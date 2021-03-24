هاني شاكر يناشد الرئيس السيسي بإنقاذ الزمالك ويؤكد: «نشعر اننا غرب في مصر»

ناشد الفنان هاني شاكر، رئيس نقابة المهن الموسيقية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتدخل لإنقاذ نادي الزمالك، مما يحدث فيه حاليا.





ووجه هاني شاكر، رسالة للرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث قال في مداخلة هاتفية ببرنامج "في الجول" الذي يقدمه الإعلامي أحمد جمال، عبر فضائية "الحدث اليوم" :"حضرتك فخر لينا كمصريين، ربنا بعتك لينا نجدة وسند وضهر وقدوة وقيمة أمام العالم كله، ولي الشرف انك تكون رئيسي".





وأضاف :"انا عارف أن التوقيت مش مناسب، لأنك بتحارب في مليون جبهة وهناك العديد من المشاكل.. الزملكاوية برضه ولادك، أتمنى نظرة من حضرتك للرياضة في مصر".





وتابع :"عندما ستنظر للرياضة، ستعلم أن ما يحدث في الرياضة لا يليق بإسم مصر ولا يليق بعصر عظيم تحت سيادتك".





وواصل :"اتمنى أن تنظر لنادي الزمالك، لأن جماهيره مستغربة لما يحدث لها، ويشعرون أنهم غُرب في مصر".



